Проезд по Суринскому путепроводу в Ярославле ограничили до двух полос

Чтобы ускорить замену асфальта, было принято решение сузить движение для автомобилей Фото: Мэрия Ярославля

В мэрии Ярославля сообщили, сколько продлится ремонт Суринского путепровода. Сегодня, 17 ноября, противоаварийные ремонтные работы продолжились. Подрядчик должен завершить их в течение трех дней.

Чтобы ускорить замену асфальта, было принято решение сузить движение для автомобилей.

- В настоящее время ведется фрезерование старого асфальта на двух полосах в сторону Дзержинского района. Для движения личного и общественного транспорта предусмотрены две полосы, по одной в каждом направлении, - рассказал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

Мэрия принесла извинения за доставленные неудобства и попросила ярославцев заранее выбирать пути объезда.