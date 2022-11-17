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НовостиОбщество17 ноября 2022 11:07

Проезд по Суринскому путепроводу в Ярославле ограничили до двух полос

В мэрии попросили ярославцев выбирать пути объезда
Полина Вачнадзе
Чтобы ускорить замену асфальта, было принято решение сузить движение для автомобилей

Чтобы ускорить замену асфальта, было принято решение сузить движение для автомобилей

Фото: Мэрия Ярославля

В мэрии Ярославля сообщили, сколько продлится ремонт Суринского путепровода. Сегодня, 17 ноября, противоаварийные ремонтные работы продолжились. Подрядчик должен завершить их в течение трех дней.

Чтобы ускорить замену асфальта, было принято решение сузить движение для автомобилей.

- В настоящее время ведется фрезерование старого асфальта на двух полосах в сторону Дзержинского района. Для движения личного и общественного транспорта предусмотрены две полосы, по одной в каждом направлении, - рассказал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

Мэрия принесла извинения за доставленные неудобства и попросила ярославцев заранее выбирать пути объезда.