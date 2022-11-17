«ТНС энерго Ярославль»: электронная квитанция удобнее бумажной

Главное преимущество электронной квитанции в том, что она приходит быстрее ее бумажного аналога. Документ направляется на электронный адрес потребителя сразу после формирования. Тогда клиент точно сможет оплатить счет в установленные законом сроки – до 10 числа.

Еще один плюс электронного сервиса – для тех, кто часто уезжает в командировки, живет на даче или в другом городе. Квитанция будет «под рукой» в любом месте, её не нужно забирать из почтового ящика, риск недоставки или утери – нулевой.

– Получать счет в электронном виде не просто удобно, это еще надежно. Клиенты смогут оперативно получать и оплачивать счета, даже находясь в отъезде, а еще привнесут свой вклад в экологию. Потому что для печати документа не требуется бумага и можно смело сказать, что отказываясь от бумажной квитанции, вы сохраняете десятки деревьев, – отмечает директор департамента управления реализацией Дмитрий Одров.

«ТНС энерго Ярославль» напоминает, что быстро и просто подключить сервис можно на официальном сайте или через личный кабинет абонента.

По всем вопросам подключения можно также обратиться в контактный центр по телефонам:

8 (4852) 280 363 – для города Ярославля;

8 (4855) 231 690 – для города Рыбинска;

8 (800) 775-44-76 – для проживающих в сельских населённых пунктах