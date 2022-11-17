Сквер перед театром в Донецке назвали в честь Сергея Пускепалиса

Сквер у театра в Донецке теперь носит имя Сергея Пускепалиса. ФОТО: группа "Волковский театр" ВКонтакте

Один из скверов Донецка теперь носит имя Сергея Пускепалиса. Документы уже подписал мэр города Алексей Кулемзин.

- Распоряжаюсь увековечить память Пускепалиса Сергея Витауто путем присвоения его имени скверу, расположенному перед зданием Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра им.М.М. Бровуна – сквер имени Сергея Пускепалиса, – сообщил градоначальник в своем Telegram-канале.

Сергей Пускепалис, актер, режиссер и художественный руководитель Волковского театра Ярославля, погиб в автокатастрофе 20 сентября. Авария произошла по пути из Ярославля в Москву, куда Сергей Пускепалис и водитель театра перегоняли бронированный автомобиль. Позже эту машину должны были передать бойцам Донбасса.

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