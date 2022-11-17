В Ярославской области ожидается сильный снегопад

Осадки в виде снега будут только усиливаться Фото: Алексей БУЛАТОВ

На этой неделе Центральная Россия оказалась под влиянием сразу трех активных циклонов. И все три, говорят специалисты Центра «Фобос», играют на стороне зимы: осадки в виде снега будут только усиливаться.

- Новый циклон пока только начинает развиваться. Смещаясь все дальше вглубь Русской равнины, он будет сталкиваться с континентальным холодом. Контрасты температуры в его зоне станут увеличиваться, а вместе с этим увеличится и интенсивность снегопадов. На пик ненастье выйдет завтра, - предупреждают синоптики.

В Москве, например, высота снега за сутки увеличится более чем в два раза. А к выходным улицы столицы заметет уже на 20 сантиметров, а это уже норма середины января. Так что обильных снегопадов стоит ждать и ярославцам.