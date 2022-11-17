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НовостиОбщество17 ноября 2022 6:54

Ярославские депутаты поддержали законопроект о «детях войны»

Эта категория граждан ежегодно будет получать выплаты
Полина Вачнадзе
Если ярославская облдума одобрит законопроект, то "дети войны" ежегодно будут получать денежную выплату

Если ярославская облдума одобрит законопроект, то "дети войны" ежегодно будут получать денежную выплату

Фото: Полина Вачнадзе

На заседании профильного комитета депутаты Ярославской областной думы поддержали законопроект о «детях войны».

Предлагаемые в Социальный кодекс изменения касаются как и самого понятия «дети войны», так и ежегодной денежной выплаты этой категории граждан. Согласно новой статьи кодекса, детьми войны признаются ярославцы, которым на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет. Ежегодно они будут получать выплату, размер которой пока не известен. Сумму определит правительство Ярославской области.

Депутаты рекомендовали облдуме рассмотреть проект сразу в двух чтениях и принять его. Если так и произойдет, то изменения в Социальный кодекс вступят в силу с 1 января 2023 года. Заседание Думы назначено на 21 ноября.