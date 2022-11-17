Ярославские депутаты поддержали законопроект о «детях войны»

Если ярославская облдума одобрит законопроект, то "дети войны" ежегодно будут получать денежную выплату Фото: Полина Вачнадзе

На заседании профильного комитета депутаты Ярославской областной думы поддержали законопроект о «детях войны».

Предлагаемые в Социальный кодекс изменения касаются как и самого понятия «дети войны», так и ежегодной денежной выплаты этой категории граждан. Согласно новой статьи кодекса, детьми войны признаются ярославцы, которым на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет. Ежегодно они будут получать выплату, размер которой пока не известен. Сумму определит правительство Ярославской области.

Депутаты рекомендовали облдуме рассмотреть проект сразу в двух чтениях и принять его. Если так и произойдет, то изменения в Социальный кодекс вступят в силу с 1 января 2023 года. Заседание Думы назначено на 21 ноября.