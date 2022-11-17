В Ярославле начался ремонт Суринского путепровода

В Ярославле начали ремонтировать Суринский путепровод. ФОТО: группа "Подслушано у водителей | Ярославль" ВКонтакте

В Ярославле начался ремонт многострадального Суринского путепровода, на который то и дело жалуются водители. Дорожное покрытие тут давно изношено, пробки стали уже привычным делом.

Как сообщили в мэрии Ярославля, ремонт путепровода продлится три дня.

- Проводятся противоаварийные ремонтные работы асфальтобетонного покрытия. На данном участке введены временные ограничения в виде сужения проезжей части, но движение открыто, - уточнили в ведомстве.

Вчера, 16 ноября, из-за ремонтных работ Суринский путепровод плотно встал в пробку. Автомобилистов просят в ближайшие дни найти возможность объехать ремонтируемый участок.