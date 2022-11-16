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НовостиОбщество16 ноября 2022 15:02

В Ярославской области установили памятник труженицам тыла

Монумент теперь стоит в Мышкине
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославской области установили памятник труженицам тыла

В Ярославской области установили памятник труженицам тыла

Фото: Правительство Ярославской области

В центре Мышкина установили памятник труженицам тыла. Он посвящен подвигу жительниц региона в годы Великой Отечественной войны. Автор памятника – скульптор Елена Пасхина. Она изобразила молодую женщину со снопом колосьев, которая ведет за руку сына, прижимающего к себе игрушечного медвежонка, и смотрит вдаль, ожидая мужа с фронта.

– Монумент высотой более двух метров, не считая постамента, отлит в бронзе, – рассказал директор регионального департамента ЖКХ Алексей Рябченков. – Он установлен на берегу Волги. В Мышкине появилось еще одно место памяти героев Великой Отечественной войны – на этот раз мемориал в честь советской женщины, символ ее героизма и бесценного вклада в победу над врагом.