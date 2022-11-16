Прокуратура проводит проверку в школе №33 Ярославля

Ручка двери в школе оказалась под напряжением Фото: Полина Вачнадзе

Прокуратура Ярославской области проводит проверку по инциденту в школе №33. В пятницу, 11 ноября, 9-летнего ученика ударило током, когда он взялся за дверную ручку. Жизни и здоровью мальчика сейчас ничего не угрожает, но почему ручка двери оказалась под напряжением, предстоит установить экспертам.

- В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства при замене школьного электрооборудования, включая вопросы безопасности пребывания детей в образовательной организации, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.