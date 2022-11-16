В аварии под Рыбинском пострадали женщина и подросток

В аварии под Рыбинском травмы получили два человека Фото: УМВД по Ярославской области

Утром 16 ноября в Рыбинском районе столкнулись две машины. По предварительной информации, 27-летняя женщина-водитель не справилась с управлением «Митсубиси» и выехала на встречную полосу. Там она врезалась в «Рено Логан», за рулем которой находилась 36-летняя женщина.

Травмы получили водитель и юный пассажир «Рено».

- Женщину госпитализировали. 13-летний мальчик нуждается в амбулаторном лечении, - сказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.