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НовостиПроисшествия16 ноября 2022 13:00

В аварии под Рыбинском пострадали женщина и подросток

Столкнулись «Митсубиси» и «Рено»
Полина Вачнадзе
В аварии под Рыбинском травмы получили два человека

В аварии под Рыбинском травмы получили два человека

Фото: УМВД по Ярославской области

Утром 16 ноября в Рыбинском районе столкнулись две машины. По предварительной информации, 27-летняя женщина-водитель не справилась с управлением «Митсубиси» и выехала на встречную полосу. Там она врезалась в «Рено Логан», за рулем которой находилась 36-летняя женщина.

Травмы получили водитель и юный пассажир «Рено».

- Женщину госпитализировали. 13-летний мальчик нуждается в амбулаторном лечении, - сказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.