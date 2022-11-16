В Ярославле нашли «капсулу времени», заложенную 50 лет назад

Студенты-медики открыла "капсулу времени", оставленную 50 лет назад, и написали свое послание потомкам, которое прочитают через полвека Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославском медицинском колледже открыли «капсулу времени», заложенную студентами-медиками в 1972 году. В капсуле – шесть страниц рукописного текста. Авторы рассказывают о своей жизни, студенческих традициях и дают наставления тем, кто придет учиться после них.

«Медики нужны стране, мы это понимаем, – пишут будущие медики из 1972 года. – Что может быть выше, чем нести людям здоровье, без которого не может быть ни вдохновенного труда, ни счастья. Вы – наши наследники, нашей земли, нашей страны, наших дел, наших идей. Мы хотим, чтобы вы были похожи на нас и были лучше нас, совершеннее, собраннее и целеустремленнее».

Сегодняшние студенты тоже оставили «капсулу времени». Откроют ее через 50 лет, в 2072 году.