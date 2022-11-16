Ярославские студенты шьют одежду для мобилизованных

Студенты ярославских колледжей и техникумов шьют толстовки для мобилизованных Фото: Правительство Ярославской области

Студенты Ярославского колледжа сервиса и дизайна, Тутаевского политехнического техникума и Ростовского колледжа отраслевых технологий присоединились к Всероссийской акции #МыВместе. Вкладом ребят стал пошив одежды для военнослужащих.

- Решили помочь нашим бойцам. Шьем флисовые толстовки, чтобы мобилизованным было тепло, комфортно, чтобы чувствовали заботу о них, - говорит студентка Тутаевского политехнического техникума Анастасия Савченко.

10 толстовок уже готовы, еще 10 – в процессе. Всего студенты планирую сшить около 40 изделий. В карманы ребята вложат письма поддержки.

- После пошива толстовок мы готовы приступить к изготовлению балаклав и перчаток, - сказал директор техникума Алексей Ободов.