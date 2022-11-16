В Ярославле подростки закидали автобус с пассажирами камнями

Как оказалось, в автобус не стреляли, а кидали камни. ФОТО: группа "Ярославль LIVE" ВКонтакте

Полиция Ярославля по подозрению в вандализме задержала подростков. Именно они, считает следствие, напугали пассажиров автобуса №4. Но то, что ярославцы приняли за выстрел, оказалось метким броском камня.

- Установлено, что повреждение произошло в результате попадания камней в стекло автобуса. Сотрудниками полиции установлена группа подростков, которые могут быть причастны к совершению данного преступления. В настоящее время проводятся следственные действия, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

ЧП на остановке «Речной порт» произошло вечером 12 октября. По словам пассажиров, сначала неизвестные что-то запустили в остановку и раздался звук, очень похожий на взрыв. Когда люди сели в салон, в стекло, как подумали пассажиры, кто-то выстрелил.