Даниловец пытался сжечь автозаправку, на которой работала его жена

Даниловец пытался сжечь автозаправку Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

49-летнего жителя Данилова взяли под стражу за хулиганство. Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

Таков итого семейных разборок. Несколько дней назад мужчина разругался со своей женой, выяснять отношения он пришел к ней на работу, на автозаправочную станцию. И не придумал ничего лучше, чем попытаться поджечь АЗС.

- Подозреваемый подошел к заправочной колонке, слил топливо на землю, зажег спичку и бросил ее на разлитый бензин, пытаясь его поджечь. Мужчина был задержан прибывшими сотрудниками полиции, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Пожара удалось избежать, но за свой горячий нрав даниловцу придется отвечать по закону.