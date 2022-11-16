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НовостиПроисшествия16 ноября 2022 7:35

Даниловец пытался сжечь автозаправку, на которой работала его жена

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство»
Полина Вачнадзе
Даниловец пытался сжечь автозаправку

Даниловец пытался сжечь автозаправку

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

49-летнего жителя Данилова взяли под стражу за хулиганство. Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

Таков итого семейных разборок. Несколько дней назад мужчина разругался со своей женой, выяснять отношения он пришел к ней на работу, на автозаправочную станцию. И не придумал ничего лучше, чем попытаться поджечь АЗС.

- Подозреваемый подошел к заправочной колонке, слил топливо на землю, зажег спичку и бросил ее на разлитый бензин, пытаясь его поджечь. Мужчина был задержан прибывшими сотрудниками полиции, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Пожара удалось избежать, но за свой горячий нрав даниловцу придется отвечать по закону.