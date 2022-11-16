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НовостиОбщество16 ноября 2022 6:30

В Ростове Ярославской области выбрали нового главу

Им стал Сергей Тихомиров
Полина Вачнадзе
Главой Ростова избран Сергей Тихомиров. ФОТО: Муниципальный Совет ГП РОСТОВ

Главой Ростова избран Сергей Тихомиров. ФОТО: Муниципальный Совет ГП РОСТОВ

Главой Ростова Ярославской области на ближайшие пять лет стал Сергей Тихомиров.

На пост претендовали три кандидата: теперь уже бывший глава города Андрей Лось, замглавы Андрей Чуркин и первый зам главы Ростова Сергей Тихомиров. За последнего свои голоса отдали 14 депутатов Муниципального Совета городского поселения.

Сергей Тихомиров родился в Ростове, женат, воспитывает четверых детей. У него военное и финансово-экономическое высшее образование.

- Городу не хватает заботливого хозяина. С приходом Сергея Владимировича ситуация в городе должна изменится в лучшую сторону, ведь ему предстоит оправдать многие ожидания жителей, - сказали в Муниципальном Совете.