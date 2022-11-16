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НовостиОбщество16 ноября 2022 6:01

На дороге Ярославль – Рыбинск установили ограждение для диких животных

Его общая протяженность – более 1600 метров
Анастасия ГОЛУБЕВА
На дороге Ярославль – Рыбинск установили ограждение для диких животных

На дороге Ярославль – Рыбинск установили ограждение для диких животных

Фото: Правительство Ярославской области

В Тутаевском районе на дороге Ярославль – Рыбинск установили ограждения, которое не позволит диким животным выбегать из леса на проезжую часть. Специальный забор теперь стоит на участке трассы, где ДТП с лосями случались особенно часто.

– Исполняя поручение губернатора Михаила Евраева, в следующем году мы планируем продолжить работу по устройству подобных ограждений на региональных трассах, в том числе на других участках дороги Ярославль – Рыбинск, – сообщил директор департамента дорожного хозяйства Роман Душко. – Места установки будут определены на основании данных о миграции животных и об аварийности.

Общая протяженность ограждения – более 1600 метров, по 809 метров с каждой стороны. Такие заборы будут установлены и на других дорогах, где это необходимо.