С начала года Россельхознадзором на территории Ярославской области землевладельцам выдано 802 предостережения

Одним из направлений профилактической работы, установленным законодательством, является объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства (далее-предостережение). Предостережение объявляется при наличии у территориального управления Россельхознадзора сведений о готовящихся или имеющихся нарушениях обязательных требований земельного законодательства, при условии, что нет подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред землям сельскохозяйственного назначения или несет такую угрозу.

С января текущего года Управлением Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям выдано 802 предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований земельного законодательства ярославским землевладельцам, из которых 643 направлено гражданам Российской Федерации, 115 – юридическим лицам, 35 – органам местного самоуправления и 9 – органам государственной власти.

В большинстве случаев предостережения выданы в связи с выявлением признаков нарушений обязательных требований земельного законодательства, связанных с зарастанием земель сельскохозяйственного назначения древесно-кустарниковой и сорной растительностью.