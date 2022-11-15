В Ярославле по обвинению во взяточничестве будут судить бывшего замдиректора областного департамента

В суд направлено уголовное дело в отношении бывшего заместителя директора региона департамента имущественных и земельных отношений Фото: Полина Вачнадзе

В суд направлено уголовное дело в отношении бывшего заместителя директора региона департамента имущественных и земельных отношений. 58-летний житель Московской области обвиняют в получении взяток в крупном и особо крупном размерах.

- По данным следствия, в декабре 2017 года между ДИЗО и коммерческой организаций Ярославля был заключен контракт на приобретение в собственность Ярославской области квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путем участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома. Стоимость контракта составила более 148 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области. -

В 2018 году у злоумышленника возник преступный умысел на получение взятки за оказание содействия в заключении между ДИЗО и организацией последующих иных контрактов на приобретение в собственность жилых помещений для вышеуказанной категории граждан.

Как пояснили в прокуратуре региона, следствие считает, что за свою помощь обвиняемый получил от представителя строительной фирмы взятку в размере 13,6 миллиона рублей, а также телефоны общей стоимостью более 460 тысяч рублей.

Бывший чиновник сейчас находится под стражей.