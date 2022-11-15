Российский банк запускает сервис пакетной оплаты налогов

ВТБ реализовал сервис пакетной оплаты налогов физлиц. Теперь розничные клиенты смогут оплатить все начисленные ФНС суммы одним кликом. В сравнении с прошлым годом число оплачивающих через банк налоги выросло в 1,6 раза, а общая сумма переведенных только за последние два месяца средств достигла 5,5 млрд рублей.

Пакетная оплата доступна при платеже в любом формате: можно выбрать оплату через банк на сайте ФНС, отсканировать налоговое уведомление или ввести Уникальный идентификатор начисления (УИН). При любом варианте клиент увидит список всех выставленных налогов и сможет выбрать те, которые необходимо оплатить. Комиссия за платежи не взимается.

– Мы видим кратное увеличение интереса к оплате налогов через приложение банка. В среднем у одного клиента два налога, а самым активным месяцем по оплате начислений традиционно становится ноябрь, так как в декабре на выставленные суммы уже набегают пени. Поэтому банк сегодня представляет сервис пакетной оплаты налогов – ранее такая опция была доступна пользователям только на сайте ФНС. Рассчитываем, что новый сервис станет удобным помощником, и позволит сэкономить им время за счет возможности моментальной и одновременной оплаты всех начислений, – комментирует начальник управления «Платежи» банка ВТБ (ПАО) Руслан Новиков.

Сегодня клиенты банка могут оплатить налоги без заполнения реквизитов и ввода номера карты, в приложении «Налоги ФЛ» и личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. Сведения о платежах поступают в единую государственную систему ГИС ГМП* онлайн, что позволяет избежать начисления пени.

В ВТБ Онлайн пользователи могут отслеживать по ИНН и оплачивать просроченные налоги и пени. Кроме того, есть возможность оплатить налог с квитанции.

*Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах.