Девушка погибла на месте: в Ярославле будут судить нетрезвого водителя Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле 23-летний местный житель обвиняется по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения».

ДТП произошло 31 июля прошлого года на дороге «Лютово – Мокеевское – Софряково». Водитель на «Ладе Калине», будучи нетрезвым, разогнался до 140 км/ч и вылетел с дороги. После этого, машина перевернулась. 21-летняя девушка-пассажир, которая сидела сзади, погибла на месте происшествия. Еще трое пассажиров – девушка и двое молоды людей – пострадали в этой аварии. Сам водитель также получил серьезные травмы.

- Установлено, что до момента ДТП обвиняемый вместе с 4 пассажирами употреблял спиртные напитки, а затем сел за руль. Согласно заключению экспертизы, проведенной в ходе расследования уголовного дела, при химико-токсикологическом исследовании крови у водителя установлено алкогольное опьянение. В ходе следствия проведены автотехническая, медицинские экспертизы, - сообщили в УМВД России по Ярославской области. - В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.