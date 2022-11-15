В Ярославской области накануне урагана пропали двое рыбаков

Рыбаки пропали 9 ноября. ФОТО: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Ярославской области

В Ярославской области идут поиски двух мужчин. 69-летний Манук Акопян и 52-летний Андрей Романов 9 ноября ушли на рыбалку в Красном Профинтерне Некрасовского района и не вернулись.

Вечером 11 ноября тревогу забила внучка одного из пропавших. Она обратилась на горячую линию отряда «Лиза Алерт», но, к сожалению, сразу выйти на поиски рыбаков не удалось: в регионе начался ураган.

- В воскресенье, 13 ноября, погода немного наладилась, на выезд собрались добровольцы «Лиза Алерт» совместно с водолазной группой «ДоброволецЪ» Ивановской области. Две пегие группы осмотрели около двух километров береговой линии и возможные пути выхода потерявшихся в сторону ближайших деревень. Суммарно было пройдено более 15 километров, - рассказывают поисковики.

Поиски мужчин усложнила погода. ФОТО: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Ярославской области

Ситуацию усложняла не только погода, но и особенность местности. Подходы к берегу заросли плотной травой, под которой не видно воды. То и дело попадались топкие участки с глубокой грязью.

- Идешь по берегу, а он внезапно начинает качаться волнами в радиусе 5-10 метров вокруг тебя. И понимаешь – этот «берег» уже плавает на воде, - говорит один из участников отряда.

С суши на воде поисковики заметили несколько вещей, но оказалось, что они не принадлежат пропавшим рыбакам.

Поиски Манука Акопяна и Андрея Романова продолжаются. На запрос о помощи откликнулся пилот из Костромы. Возможно, его усилия принесут результат.