Ярославский «Локомотив» уступил череповецкой команде «Северсталь» в матче 14 ноября

Игра закончилась со счетом 2:3. ФОТО: Александр Погорелов

В Ярославле вчера, 14 ноября, в «Арене-2000» состоялся матч между нашей командой «Локомотив» и гостями из Череповца – «Северсталь». Игра была напряженной и закончилась со счетом 2:3 в пользу «Северстали». В уже прошедших двух играх между этими командами победу одерживал «Локомотив».

Матч состоялся 14 ноября. ФОТО: Александр Погорелов

- От самоуверенности до неуверенности – один шаг, сегодня мы его сделали. После второго гола мы были самоуверенны, это нас погубило. Стали принимать несвойственные решения, это дало шанс сопернику, который им воспользовался, - отметил тренер команды «Локомотив» Игорь Никитин.

Лучшими игроками вчерашнего матча стали Даниил Вовченко, Робин Пресс и Иван Чехович.