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НовостиПроисшествия15 ноября 2022 10:56

Уголовное дело о стрельбе в детском саду Ярославля передано в суд

Ярославца обвиняют в хулиганстве и незаконном ношении оружия
Полина Вачнадзе
У ярославца, стрелявшего на территории детсада, изъяли обрез и нож

У ярославца, стрелявшего на территории детсада, изъяли обрез и нож

Фото: УМВД по Ярославской области

Уголовное дело, возбужденное в отношении ярославца, открывшего стрельбу на территории детского сада, передано в суд.

ЧП в центре Ярославля произошло в мае этого года. Пьяный мужчина выстрелил в калитку детского сада №90 на улице Фурманова и попытался скрыться. Но его задержали сотрудники полиции. Во время осмотра у ярославца изъяли нож и обрез.

- 48-летний житель Ярославля обвиняется в хулиганстве, совершенном с угрозой применения насилия и с применением оружия, а также в незаконной переделке огнестрельного оружия и незаконном его ношении, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.