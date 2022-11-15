Уголовное дело о стрельбе в детском саду Ярославля передано в суд

У ярославца, стрелявшего на территории детсада, изъяли обрез и нож Фото: УМВД по Ярославской области

Уголовное дело, возбужденное в отношении ярославца, открывшего стрельбу на территории детского сада, передано в суд.

ЧП в центре Ярославля произошло в мае этого года. Пьяный мужчина выстрелил в калитку детского сада №90 на улице Фурманова и попытался скрыться. Но его задержали сотрудники полиции. Во время осмотра у ярославца изъяли нож и обрез.

- 48-летний житель Ярославля обвиняется в хулиганстве, совершенном с угрозой применения насилия и с применением оружия, а также в незаконной переделке огнестрельного оружия и незаконном его ношении, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.