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НовостиОбщество15 ноября 2022 10:34

В Тутаеве завершается ремонт улицы, ведущей к храму

Улица Романовская вскоре преобразится
Глава района Дмитрий Юнусов (справа) проинспектировал ремонт одной из главных улиц Тутаева. ФОТО: пресс-служба главы Тутаевского муниципального района Ярославской области

Глава района Дмитрий Юнусов (справа) проинспектировал ремонт одной из главных улиц Тутаева. ФОТО: пресс-служба главы Тутаевского муниципального района Ярославской области

Благоустройство ведется по программе и в рамках выделенных губернатором Ярославской области средств на ремонт подъездов к объектам социальной сферы. Накануне с инспекцией сюда приехал глава Тутаевского муниципального района Дмитрий Юнусов.

На этом участке находятся православная школа и центр занятости населения, дорога также ведет к районному Дворцу культуры.

Теперь жителям и туристам можно будет удобно и комфортно пройти от набережной до музея, юбилейной площади и других туристических объектов нашего города.

Как сообщает пресс-служба, также завершаются работы по благоустройству вокруг Воскресенского собора, уже выполнено более 90% работ.