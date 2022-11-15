Ярославская область получит 237 миллионов рублей на покупку техники для уборки дорог

На средства из федеральной казны Ярославская область закупит 30 машин дял уборки дорог и улиц Фото: Мэрия Ярославля

237 миллионов рублей из федерального бюджета получит Ярославская область на покупку спецтехники для уборки дорог. Такое решение принято после визита в наш регион в августе этого года председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

На выделенные средства область сможет закупить 30 различных машин, в том числе, погрузчиков и тракторов. Четыре машины останутся в Ярославле, три отправят в Рыбинск, остальные распределят по районам.