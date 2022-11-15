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НовостиОбщество15 ноября 2022 11:13

Ярославская область получит 237 миллионов рублей на покупку техники для уборки дорог

Деньки выделят из федерального бюджета
Полина Вачнадзе
На средства из федеральной казны Ярославская область закупит 30 машин дял уборки дорог и улиц

На средства из федеральной казны Ярославская область закупит 30 машин дял уборки дорог и улиц

Фото: Мэрия Ярославля

237 миллионов рублей из федерального бюджета получит Ярославская область на покупку спецтехники для уборки дорог. Такое решение принято после визита в наш регион в августе этого года председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

На выделенные средства область сможет закупить 30 различных машин, в том числе, погрузчиков и тракторов. Четыре машины останутся в Ярославле, три отправят в Рыбинск, остальные распределят по районам.