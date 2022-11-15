В Ярославле три дня ищут 17-летнюю девушку

В Ярославле пропала 17-летняя девушка. ФОТО: группа "ЯрСпас" ВКонтакте

В Ярославле с 12 ноября идут поиски 17-летней девушки. Арина Кайнова ушла из госучреждения в Дзержинском районе города.

На виде девушке 16-17 лет, рост 159 сантиметров, плотного телосложения. Волосы короткие, темно-каштановые, глаза карие.

Была одета в синюю ветровку, синие джинсы, светлые кроссовки и черную бейсболку.

Если вы знаете, где находился Арина или видели ее после 12 ноября, сообщите в полицию (02, 102 или 112) или на горячую линию «ЯрСпас» (8-910-964-08-38).