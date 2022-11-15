В Ярославской области ожидается сильный снегопад

На Ярославскую область надвигается сильный снегопад Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Ярославскую область надвигается сильный снегопад. По прогнозам синоптиков Центра «Фобос», к концу рабочей недели сугробы вырастут до 10-11 сантиметров, температура воздуха опустится ниже ноля.

- На смену антициклону придет новый циклон с севера Атлантики. Он значительно меньше своего предшественника, но снегопады в его зоне ожидаются даже более мощными. Погода будет портиться в течение дня. К вечеру снежный покров начнет формироваться на севере Центрального района, - пояснили в «Фобосе».

И уточнили, что основной удар стихии придется на четверг и пятницу.