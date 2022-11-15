Жалобу ярославских мобилизованных о пропаже их личных вещей направили в военную прокуратуру

К губернатору Ярославской области Михаилу Евраеву обратились более 10 мобилизованных ярославцев Фото: Правительство Ярославской области

К губернатору Ярославской области Михаилу Евраеву обратились более 10 мобилизованных ярославцев. Для прохождения дальнейшей подготовки ребят направили в Нижегородскую область. Приехав на место, в учебный центр поселка Мулино, бойцы обнаружили, что остались без многих личных вещей. Кроме того, ребята пожаловались на долгое ожидание размещения на улице.

- Принимаем меры реагирования. Обращение относится к компетенции военной прокуратуры, поэтому решением губернатора заявление мобилизованных ярославцев будет незамедлительно перенаправлено, - сказал и.о. директора департамента регбезопасности Виктор Смирнов. – Вскоре граждане получат ответы и разъяснения на все вопросы.