Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 ноября 2022 7:20

Жалобу ярославских мобилизованных о пропаже их личных вещей направили в военную прокуратуру

Более 10 мобилизованных написали обращение к главе Ярославской области Михаилу Евраеву
Полина Вачнадзе
К губернатору Ярославской области Михаилу Евраеву обратились более 10 мобилизованных ярославцев

К губернатору Ярославской области Михаилу Евраеву обратились более 10 мобилизованных ярославцев

Фото: Правительство Ярославской области

К губернатору Ярославской области Михаилу Евраеву обратились более 10 мобилизованных ярославцев. Для прохождения дальнейшей подготовки ребят направили в Нижегородскую область. Приехав на место, в учебный центр поселка Мулино, бойцы обнаружили, что остались без многих личных вещей. Кроме того, ребята пожаловались на долгое ожидание размещения на улице.

- Принимаем меры реагирования. Обращение относится к компетенции военной прокуратуры, поэтому решением губернатора заявление мобилизованных ярославцев будет незамедлительно перенаправлено, - сказал и.о. директора департамента регбезопасности Виктор Смирнов. – Вскоре граждане получат ответы и разъяснения на все вопросы.