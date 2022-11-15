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НовостиОбщество15 ноября 2022 7:03

В Ярославской области помогли «воскреснуть» жителю Саратова

По заявлению бывшей жены, мужчина с 2005 года числится умершим
Полина Вачнадзе
Живого жителя Саратова суд Ярославля признал умершим по заявлению его бывшей жены

Живого жителя Саратова суд Ярославля признал умершим по заявлению его бывшей жены

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прокуратура Фрунзенского района Ярославля помогла «воскреснуть» жителю Саратова.

О своей «смерти» мужчина узнал, когда обратился в Пенсионный фонд родного города за начислением пенсии по старости. Тут и выяснилось, что с 2005 года, по решению Фрунзенского суда Ярославля, он числится умершим. Постаралась его бывшая супруга.

- В рамках рассмотрения гражданского дела установлено, что в 2012 году мужчина получил паспорт гражданина РФ в местах лишения свободы, где он отбывал наказание с 2009 по 2012 годы. Прокуратурой района оказано содействие истцу в получении необходимых доказательств – справки по форме 2-НДФЛ, сведения о зарегистрированных правах на недвижимое имущество, сведения о подлинности полученного истцом паспорта, - рассказали в прокуратуре области.

По статье 46 Гражданского кодекса РФ, если обнаружится место пребывания гражданина, признанного умершим, то суд отменяет решение об объявлении его умершим. Соответственно, запись о его смерти в книге государственного регистрации актов гражданского состояния аннулируется. Все права истца восстановлены, теперь он имеет право на положенные ему выплаты.