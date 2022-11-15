В Ярославской области помогли «воскреснуть» жителю Саратова

Живого жителя Саратова суд Ярославля признал умершим по заявлению его бывшей жены Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прокуратура Фрунзенского района Ярославля помогла «воскреснуть» жителю Саратова.

О своей «смерти» мужчина узнал, когда обратился в Пенсионный фонд родного города за начислением пенсии по старости. Тут и выяснилось, что с 2005 года, по решению Фрунзенского суда Ярославля, он числится умершим. Постаралась его бывшая супруга.

- В рамках рассмотрения гражданского дела установлено, что в 2012 году мужчина получил паспорт гражданина РФ в местах лишения свободы, где он отбывал наказание с 2009 по 2012 годы. Прокуратурой района оказано содействие истцу в получении необходимых доказательств – справки по форме 2-НДФЛ, сведения о зарегистрированных правах на недвижимое имущество, сведения о подлинности полученного истцом паспорта, - рассказали в прокуратуре области.

По статье 46 Гражданского кодекса РФ, если обнаружится место пребывания гражданина, признанного умершим, то суд отменяет решение об объявлении его умершим. Соответственно, запись о его смерти в книге государственного регистрации актов гражданского состояния аннулируется. Все права истца восстановлены, теперь он имеет право на положенные ему выплаты.