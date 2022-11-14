Мэр Ярославля Артем Молчанов будет проводить публичные планерки Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле со следующей недели мэр города Артем Молчанов начнет проводить публичные планерки. Они будут проходить каждый вторник, первая – 22 ноября в 9 часов.

- Прямая видеотрансляция будет доступна на официальном портале города Ярославля city-yaroslavl.ru, ссылку на интернет-трансляцию можно будет увидеть на главной странице официального портала в левом нижнем углу экрана («Прямой эфир»). Сейчас формируется повестка на ближайшую публичную планёрку, которая пройдёт 22 ноября, - сообщили в мэрии города.