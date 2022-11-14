Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 ноября 2022 14:01

Мэр Ярославля Артем Молчанов будет проводить публичные планерки

Первая – пройдет 22 ноября
Анастасия ГОЛУБЕВА
Мэр Ярославля Артем Молчанов будет проводить публичные планерки

Мэр Ярославля Артем Молчанов будет проводить публичные планерки

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле со следующей недели мэр города Артем Молчанов начнет проводить публичные планерки. Они будут проходить каждый вторник, первая – 22 ноября в 9 часов.

- Прямая видеотрансляция будет доступна на официальном портале города Ярославля city-yaroslavl.ru, ссылку на интернет-трансляцию можно будет увидеть на главной странице официального портала в левом нижнем углу экрана («Прямой эфир»). Сейчас формируется повестка на ближайшую публичную планёрку, которая пройдёт 22 ноября, - сообщили в мэрии города.