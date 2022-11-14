Ярославскую область за год на теплоходах посетили 342 тысячи человек Фото: Правительство Ярославской области

В этом году Ярославскую область во время круизов не теплоходе посетили 342 тысячи человек. Это на 35% больше, чем за предыдущий период. Последние остановки будут сделаны на этой неделе. Круизные теплоходы в регионе принимают Ярославль, Рыбинск, Тутаев, Углич, Мышкин и «Коприно».

- Лидером по количеству судозаходов традиционно является Углич. В этом году город посетили почти 130 тысяч гостей, которые путешествовали на 724 теплоходах. Вторым по популярности стал Мышкин, принявший 568 теплоходов и более 80 тысяч гостей. На третьем месте – Ярославль: 534 теплохода и почти 67 тысяч туристов, - сообщили в правительстве региона.

Следующий круизный сезон планируют открыть в апреле 2023 года.