По статистике, более 70% звонков пользователи получают с незнакомых номеров

Благодаря новому сервису, клиенты не будут отвлекаться на спам-вызовы, а важный звонок не затеряется Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Например, клиенты Tele2 будут защищены от спама и смогут не отвечать на вызовы от людей не из списка контактов, если у них будет установлен новый ассистент, который ответит на входящие вызовы в трех случаях: если абонент находится вне зоны действия сети, не поднимает трубку или сбрасывает звонок. Благодаря новому сервису, клиенты не будут отвлекаться на спам-вызовы, а важный звонок не затеряется, даже если не было возможности на него ответить, сообщает пресс-служба оператора.

Основные навыки голосового помощника – принимать входящие вызовы, вести осмысленный диалог, узнавать цель звонка, воспроизводить сценарий разговора в зависимости от слов собеседника. Например, он узнает, когда и где забрать заказ, спросит контакты курьера, уточнит детали записи к врачу. Помимо этого, он защищает от ненужных звонков: выяснит все подробности об очередном «одобренном кредите» и отклонит «предложения» мошенников.

Кроме того, личный помощник обладает и другими полезными опциями – может называть звонящего по имени. По завершении разговора клиент получит аудиозапись и текстовую расшифровку.