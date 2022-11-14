Интернет-банк ВТБ Бизнес стал проектом года по версии CNews Awards

В 2022 году банк реализовал проект по переводу интернет-банка ВТБ Бизнес на отечественные ИТ-компоненты. Это позволило сохранить функционал и качество сервиса, обеспечив его независимость от зарубежного программного обеспечения. Банк задействовал российские open-source решения, обеспечившие стабильность и безопасность обслуживания клиентов.

− Сегодня уже более 1 миллиона пользователей задействуют в своей работе интернет-банк ВТБ Бизнес, поэтому нам особенно важно обеспечивать развитие сервиса на высоком технологическом уровне. Профессиональное признание наших решений подтверждает правильность выбранного нами подхода, благодаря которому мы повышаем качество обслуживания и создаем для предпринимателей комфортную цифровую среду для решения бизнес-задач, − отметил руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса – старший вице-президент банка ВТБ (ПАО) Спартак Солонин.

В интернет-банке ВТБ Бизнес доступно более 60 финансовых и нефинансовых сервисов. Среди них − проведение расчетов, оформление кредитов, гарантий и депозитов, экосистема сервисов для участников ВЭД и многие другие.

Справка

CNews Awards – ежегодная премия в сфере информационно-коммуникационных технологий, организованная крупнейшим ИТ-изданием Cnews. Определяет лауреатов и победителей путем прямого электронного голосования участников CNews Forum – это более 1600 представителей рынка ИКТ, экспертов и СМИ. Критериями в каждой из номинаций стали значимость проекта для страны, отрасли, повышение эффективности бизнеса, использование передовых технологий и другие.