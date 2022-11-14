Из окон бара в центре Ярославля убрали скандально известные золотые ноги

Несмотря на решение градостроительного совета, золотые ноги так и остались висеть на историческом здании Фото: Полина Вачнадзе

В начале лета на историческом здании в центре Ярославля, где сейчас находится гастробар, появилось провокационное украшение. В окнах второго этажа установили три пары золотых женских ног: некоторые ярославцы сочли такой дизайн безвкусным, другие посчитали его оригинальным.

Спор дошел до того, что золотые женские ноги обсудили на градостроительном совете города. Его участники усмотрели в арт-объекте отсыл к символу домов терпимости запада, в итоге было принято решение убрать скандальное оформление со здания в зоне ЮНЕСКО.

Но золотые ноги в синих туфлях так и провисели на доме – их убрали только в начале ноября. На их месте, скорее всего, уже очень скоро появятся новогодние украшения.