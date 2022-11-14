В Ярославском районе школы и детсады в двух населенных пунктах остаются без тепла

В Мордвиново и Михайловском тепло не поступило в детские сады и школы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Некоторые населенные пункты Ярославского района, по которым в минувшие выходные прошелся ураганный ветер, до сих пор остаются без тепла и света.

Ураган вывел из строя 18 линий электропередач, что привело к отключению 120 трансформаторных подстанций. Без света остались 62 населенных пункта, в которых проживает около трех тысяч человек. Устранением последствий стихии занимались и энергетики, и муниципальные компании.

- К утру понедельника электричества не было в 19 населенных пунктах с населением в 350 человек. В Мордвиново и Михайловском тепло не поступило в детские сады и школы, дети остались дома, - рассказал ВКонтакте глава Ярославского района Николай Золотников.

Сегодня, его словам, все аварийные работы будут завершены: и электо- и теплоснабжение наладят. Сегодня же коммунальные службы завершат уборку территорий от сорванных ветром веток и проведут обход, чтобы выявить опасные деревья.

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