В Ярославле вынесли приговор посреднику, который обвинялся в передаче взятки экс-советнику мэра города

25-летний ярославец признан виновным в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере Фото: Алексей БУЛАТОВ

25-летний ярославец признан виновным в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он передал деньги Сергею Бакшину - бывшему советнику мэра Ярославля и бывшему заместителю директора АО «Центр».

- Обвиняемый получил от одного из предпринимателей города 690 тысяч рублей из предназначавшихся к передаче 1,8 миллиона рублей. В дальнейшем денежные средства он передавал должностному лицу одного из акционерных обществ, принадлежащих городу Ярославлю, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Но, как уточнили в СК, полностью реализовать свой преступный умысел подсудимый не смог – его задержали сотрудники УФСБ.

25-летнему ярославцу в качестве наказания за совершенное им преступление назначили штраф. Мужчина должен выплатить 1 миллион рублей.

Судебное разбирательство в отношении Бакшина продолжается.