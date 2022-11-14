Российский банк поддержал развитие крупного агрария Ставрополья

В рамках программы банк подписал с компаниями Группы Иррико кредитные соглашения в сумме 880 млн рублей на оплату сезонно-полевых работ, в том числе на покупку химических и биологических средств защиты растений, семян, горюче-смазочных материалов, оплату услуг по текущему ремонту сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов. Остальные средства пойдут на финансирование текущей деятельности компании.

Также банк продолжает принимать активное участие в финансировании инвестиционной программы холдинга - в течение 2022 года были заключены кредитные соглашения объемом порядка 500 млн рублей на приобретение новой сельскохозяйственной техники и оборудования, которые необходимы для реализации проекта по орошению земельных участков.

- Поддержка одной из ключевых для российской экономики отраслей является приоритетом для банка. Сотрудничество с предприятиями агропромышленного сектора с использованием доступных государственных программ поддержки позволяет сохранять привлекательность этого сектора для инвестиций, создавать новые рабочие места, а также способствует выполнению поставленных Правительством РФ задач по обеспечению продовольственной безопасности страны, - отметил старший вице-президент банка ВТБ (ПАО) Артем Кулик.