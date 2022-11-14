Восьми городам и районам Ярославской области простят полумиллиардный долг перед региональным бюджетом

С восьми городов, районов и поселений Ярославской области будут сняты долговые обязательства перед региональным бюджетом. Фото: Полина Вачнадзе

С восьми городов, районов и поселений Ярославской области будут сняты долговые обязательства перед региональным бюджетом.

Губернатор Михаил Евраев уже подписал постановление о прощении задолженности по основному долгу. На втором этапе прекратят обязательства по процентам. Но только при одном условии: если должники не будут пользоваться рыночными заимствованиями.

Сейчас сумма долга по основному бюджетному кредиту составляет 522 миллиона рублей. 275,5 миллионов за Рыбинском, 133,9 миллиона – за Переславлем. У остальных муниципальных образований задолженности меньше: у Угличского района 77,7 миллиона, у Мышкинского - 18,3 миллиона, у Тутаевского - 6,2. Мышкин задолжал 5 миллионов рублей, Кузнечихинское сельское поселение – 4 миллиона, Ростов – 1,7 миллиона.

Ориентировочная сумма обязательств по начисленным процентам составляет 5,9 миллиона рублей.