В Ярославле не дали добро на строительство многоэтажного дома у Юбилейного парка

Многоэтажки у Юбилейного парка не будет Фото: Мэрия Ярославля

Многоэтажного жилого дома напротив Юбилейного парка не будет. Мэрия Ярославля не дала предпринимателю перевести землю между онкологической больницей и зданием «Гипродвигателя» под жилую застройку.

Изначально этот участок земли предназначался для строительства многофункционального центра с автостоянкой, салоном красоты, спортзалом, офисами и кафе. Но потом планы собственника изменились и он решил возвести 9-этажный дом. Жильцам предлагалось пользоваться уже существующими объектами социальной инфраструктуры: школами и детскими садами, поликлиниками и парковками.

Естественно, это вызвало возмущение у многих жителей Кировского и Ленинского района.

- В поликлиниках и так очереди, на прием не попадешь. Мест в детских садах не хватает, классы в школах переполнены. Конечно, давайте еще одну многоэтажку построим, чтобы все как сельди в бочке существовали, - не довольны возможным соседством ярославцы.

Напомнили они собственнику земли и об изношенных коммуникациях, которые точно не вынесут дополнительной нагрузки.

Мэрия приняла во внимание несогласие горожан и отказала Василию Костылеву в предоставлении разрешения на использование участка под высотную застройку.