В Ярославской области ураган сорвал крышу с многоквартирного дома

С дома в Ростовском районе сорвало крышу. ФОТО: группа "Около Петровска" ВКонтакте

В ночь с 12 на 13 ноября, во время сильного урагана без крыши над головой остались жильцы дома в поселке Хмельники Ростовского района. Крышу сорвало с дома №33 на улице Заводской.

Подобное ЧП, кстати, в поселке происходит уже не в первый раз. В апреле прошлого года сильные порывы ветра сорвали крышу у соседнего дома. Люди тогда не пострадали, но не повезло владельцам машины, на которую упала снесенная ураганом крыша.

В ближайшее время кровлю на 33-м доме обещают привести в порядок.

- Все выходные и в настоящее время бригада рабочих управляющей компании проводит демонтаж кровли. В короткие сроки будут устранены повреждения и выполнен текущий ремонт крыши, - сообщили в МЦУ Ростовского района. – Просим жителей сообщать о проблемах по телефону 4-07-39.