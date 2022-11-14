Уроженец Рыбинска Антон Коновалов победил в Чемпионате мира по самбо

Уроженец Рыбинска Антон Коновалов взял золото на Чемпионате мира по самбо. ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

Уроженец Рыбинска Антон Коновалов взял золото на Чемпионате мира по самбо. Он победил в категории до 98 килограммов.

О победе спортсмена на своей странице ВКонтакте написал глава Рыбинска Дмитрий Рудаков:

- Победа! Антон – чемпион мира! Антон - серебряный призер чемпионата мира 2021 года, чемпион Европы, чемпион России, победитель Кубка России, мастер спорта России международного класса, заслуженный мастер спорта. Свою спортивную карьеру он начал в СК «Переборец».

Чемпионат по самбо проходил в Бишкеке с 11 по 13 ноября. Золото для России в последний день соревнований завоевали также Станислав Скрябин и Дарья Речкалова. Серебро взяли Анжела Гаспарян, Саид Саидов и Сослан Джанаев.