В Ярославской области вновь усилится ветер

Погода в Ярославской области вновь ухудшится. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Погода в Ярославской области вновь ухудшится.

- По данным Ярославской гидрометеослужбы в ночные и утренние часы 14 ноября по региону ожидаются небольшие осадки в виде мокрого дождя и мокрого снега. Местами усиление северо-западного ветра порывами до 15-18 метров в секунду, - сообщили в мэрии Ярославля.

В минувшие выходные ураган частично обесточил несколько районов Ярославской области. Поваленные деревья, заборы, мусорные баки, снесенные крыши – стихия «гуляла» по региону почти два дня и натворила немало бед.