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НовостиОбщество14 ноября 2022 5:50

В Ярославской области вновь усилится ветер

Порывы будут доходить до 18 метров в секунду
Полина Вачнадзе
Погода в Ярославской области вновь ухудшится.

Погода в Ярославской области вновь ухудшится.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Погода в Ярославской области вновь ухудшится.

- По данным Ярославской гидрометеослужбы в ночные и утренние часы 14 ноября по региону ожидаются небольшие осадки в виде мокрого дождя и мокрого снега. Местами усиление северо-западного ветра порывами до 15-18 метров в секунду, - сообщили в мэрии Ярославля.

В минувшие выходные ураган частично обесточил несколько районов Ярославской области. Поваленные деревья, заборы, мусорные баки, снесенные крыши – стихия «гуляла» по региону почти два дня и натворила немало бед.