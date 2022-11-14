В Ярославскую область пришла зима

В Ярославской области наступила метеорологическая зима. Скринш с сайта Центра "Фобос"

В Ярославской области наступила метеорологическая зима. В ночь на понедельник прорвалась первая порция арктического холода, из-за чего столбики термометров опустились чуть ниже ноля.

- Вторник станет Рубиконом между осенью и зимой, так как среднесуточная температура воздуха устойчиво окажется в минусах. Значит, что 15 ноября окончательно и бесповоротно стартует новый климатический сезон – метеорологическая зима, - сообщили в Центре «Фобос».

В Ярославле сегодня, 14 ноября, ожидается ясная погода, 0..+2, ветер северо-западный, умеренный. Давление немного выше нормы. Ближайшей ночью ясная погода, температура 0..-2.

15 ноября переменная облачность; ночью и днем -1..+1, ветер слабый.

16 ноября ожидается ясная погода; ночью и днем -1..-3, ветер северо-восточный, умеренный.

17 ноября ясная погода; ночью и днем -4..-6, ветер северо-восточный, умеренный.

18 ноября ожидается малооблачная погода; ночью -4..-6, днем -1..-3, ветер северо-восточный, сильный, порывы до 16 метров в секунду.

19 ноября в течение суток на фоне повышенного давления переменная облачность, сильный снег, сильный туман; ночью и днем -1..-3, ветер северо-восточный, умеренный.

20 ноября ясная погода; ночью и днем -6..-8, ветер северо-восточный, умеренный.