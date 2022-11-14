В аварии под Ярославлем разбился пассажир «Лады»

13 ноября в Ярославском районе на дороге «Ляпино – Прусово» произошла авария Фото: УМВД по Ярославской области

13 ноября в Ярославском районе на дороге «Ляпино – Прусово» произошла авария. «Лада Ларгус» вылетела в кювет и перевернулась.

На месте ДТП погибла пассажир машины – 46-летняя женщина. Водитель легковушки, мужчина 56 лет, и второй пассажир, 39-летний мужчина, госпитализированы.

Госавтоинспекция просит неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Будьте бдительны и предельно внимательны, выбирайте скоростной режим в соответствии с погодными условиями, не нарушайте правил маневрирования.