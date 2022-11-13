В Ярославле прошел юбилейный фестиваль «Золотой Витязь»

В Волковском театре прошел фестиваль «Золотой Витязь». ФОТО: архив КП

Вчера, 12 ноября, в Волковском театре прошел фестиваль «Золотой Витязь». Он стал юбилейным – Международный театральный форум празднует свой ХХ день рождения, и гастролирует со спектаклями по всей России.

В Ярославле в рамках фестиваля была дана комедия "Предстоящее событие". В постановке участвует всего трое актеров. Ее режиссер – бывший худрук Волковского Сергей Пускепалис. Стоит отметить, что по его решению премьера комедии прошла в ДНР в августе.

Судя по отзывам на официальном сайте театра, зрители высоко оценили постановку. «Потрясающий спектакль. Игра не только ли великолепна, а сумасшедше удивительна. Зал аплодировал стоя! Режиссеру и автору низкий поклон» - подобных комментариев на сайте десятки. Помимо спектакля в программу фестиваля вошло еще и награждение. Оргкомитет форума передал руководству театра одну из высших наград форума «Золотой Витязь» - «Золотой диплом». Предназначалась она для Сергея Пускепалиса.

Надо сказать, что цель фестиваля - укрепление русских театральных традиций, расширение творческих связей и обогащение культуры театра в разных странах и регионах. Девиз форума «Золотой Витязь» таков: «За нравственные идеалы. За возвышение души человека».