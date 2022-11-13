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НовостиПроисшествия13 ноября 2022 15:05

При пожаре в Ярославской области погибли трое мужчин

Следователи проводят проверку
Полина Вачнадзе
13 ноября в деревне Орехово Некоузского района сгорел частный дом

13 ноября в деревне Орехово Некоузского района сгорел частный дом

Фото: Олег УКЛАДОВ

13 ноября в деревне Орехово Некоузского района сгорел частный дом. В огне погибли три человека: двое мужчин 50 лет и мужчина 64 лет.

По предварительной версии, причиной пожара стала непотушенная сигарета. Известно, что погибшие вели асоциальный образ жизни, часто выпивали. Не исключено, что и в момент пожара они были пьяны, поэтому вовремя не заметили огонь.

- По факту произошедшего Угличским межрайонным следственным отделом проводится проверка, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.