Случайность или злой умысел: в Ярославле в очередной раз поврежден автомобиль

Ярославец подозревает, что в его машину выстрелили. ФОТО: группа "Ярославль LIVE" ВКонтакте

Утром 12 ноября на проспекте Октября произошло ЧП. В одном из автомобилей внезапно разбилось стекло. Владелец подозревает, что по машине кто-то выстрелил.

На опубликованном в группе "Ярославль LIVE" ВКонтакте фото видно, что отверстия от попадания пули нет. Крошка? Шип от резины? Или патрон от пневматики? Комментаторы выдвинули множество гипотез. Наиболее вероятная из них – вылетевший из-под колес встречного автомобиля камень.

Правда, некоторые факты все же заставляют поверить в то, что в автомобиль выстрелили. Как выяснилось, многие ярославцы уже сталкивались с такой проблемой. В некоторых случаях находили даже явные следы пуль.

- В прошлом году там же прострелили из пневматики стекло. При замене нашли вмятину от пульки, - рассказывает Алексей З.

В этот раз ЧП произошло в центре города, но такие случаи имели место и в Заволжском, и в Дзержинском районе Ярославля, в основном, в темное время суток. Один раз даже удалось установить, откуда стреляли: 22 октября неизвестный открыл огонь по машинам прямо с балкона своей квартиры.