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НовостиОбщество13 ноября 2022 10:34

С геологоразведочного предприятия в Ярославской области взыскали более 70 миллионов рублей долгов

Компания не расплатилась с поставщиками товаров
Полина Вачнадзе
Более 70 миллионов рублей взыскали ярославские приставы с геологоразведочного предприятия

Более 70 миллионов рублей взыскали ярославские приставы с геологоразведочного предприятия

Фото: Полина Вачнадзе

Ярославские приставы продолжают взыскивать многомиллионные долги с геологоразведочного предприятия.

- Судебным приставам удалось закончить 44 исполнительных производства и принудительно взыскать с компании 58 миллионов рублей. На днях были окончены еще 10 исполнительных производств на сумму в 14,3 миллиона. Причиной наличия столько крупного долга стала неоплата предприятием полученных по договору поставки товаров, - рассказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Чтобы взыскать с компании деньги, приставам пришлось ввести запрет на регистрационные действия фирмы, взыскать средства с расчетных счетов и предупредить руководство фирмы об уголовной ответственности за неисполнение решения суда.

Помимо основного долга компании пришлось оплатить и исполнительский сбор - более 1 миллиона рублей.