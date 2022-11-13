Энергетики рассказали, какие районы Ярославской области наиболее пострадали во время урагана

Ярославские энергетики восстанавливают электроснабжение после ураганного ветра
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Бригады филиала "Россети Центр - "Ярэнерго" ликвидируют последствия непогоды в Ярославской области От разгула стихии наиболее пострадали Некрасовский, Ярославский, Даниловский, Рыбинский, Борисоглебский и Переславский районы.
Энергетики были заранее переведены в режим повышенной готовности и обеспечены всеми необходимыми силами и средствами для ликвидации последствий ураганного ветра.
- Часть повреждений на линиях устранена в вечернее и ночное время. В настоящее время аварийно-восстановительные работы продолжаются, задействованы 72 бригады энергетиков, в составе 252 человека и 81 единица техники. Ликвидация последствий непогоды будет продолжаться до полного восстановления электроснабжения всех потребителей, - сообщили в ведомстве.
Специалисты просят ярославцев строго соблюдать меры безопасности: запрещается приближаться к оборванным проводам ближе чем на восемь метров и самостоятельно пытаться восстановить электроснабжение.
По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия продержатся в Ярославской области до 8 утра понедельника, 14 ноября. Порывы ветра могут достигать 22 метров в секунду.
Сообщить об отключениях электроэнергии и повреждениях можно по единому бесплатному телефону контакт-центра Россети 8-800-220-0-220.
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