Энергетики рассказали, какие районы Ярославской области наиболее пострадали во время урагана

Ярославские энергетики восстанавливают электроснабжение после ураганного ветра Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Бригады филиала "Россети Центр - "Ярэнерго" ликвидируют последствия непогоды в Ярославской области От разгула стихии наиболее пострадали Некрасовский, Ярославский, Даниловский, Рыбинский, Борисоглебский и Переславский районы.

Энергетики были заранее переведены в режим повышенной готовности и обеспечены всеми необходимыми силами и средствами для ликвидации последствий ураганного ветра.

- Часть повреждений на линиях устранена в вечернее и ночное время. В настоящее время аварийно-восстановительные работы продолжаются, задействованы 72 бригады энергетиков, в составе 252 человека и 81 единица техники. Ликвидация последствий непогоды будет продолжаться до полного восстановления электроснабжения всех потребителей, - сообщили в ведомстве.

Специалисты просят ярославцев строго соблюдать меры безопасности: запрещается приближаться к оборванным проводам ближе чем на восемь метров и самостоятельно пытаться восстановить электроснабжение.

По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия продержатся в Ярославской области до 8 утра понедельника, 14 ноября. Порывы ветра могут достигать 22 метров в секунду.

Сообщить об отключениях электроэнергии и повреждениях можно по единому бесплатному телефону контакт-центра Россети 8-800-220-0-220.

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