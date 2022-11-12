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НовостиОбщество12 ноября 2022 18:25

Непогода в Ярославской области продлится до вечера 13 ноября

Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду
Полина Вачнадзе
Непогода в Ярославской области продлится до вечера 13 ноября

Непогода в Ярославской области продлится до вечера 13 ноября

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославской области продолжает бушевать стихия. По данным регионального МЧС ветер должен был утихнуть к вечеру 11 ноября, но днем этого же дня спасатели вновь опубликовали экстренное предупреждение.

- До 18 часов 13 ноября в Ярославской области ожидается усиление северо-западного ветра. Местами порывы до 15-20 метров в секунду, - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По шкале Бофорта ветер до 20,7 метров секунду является очень крепким. Известно, что некоторые населенные пункты Ярославского района остались без электричества.