В музее Ярославля открылась выставка нидерландской живописи

Коллекцию картин собирали специально для Ярославля. ФОТО: Telegram-канал Михаила Евраева

В Ярославле открылась уникальная выставка. Впервые в Музее зарубежного искусства можно увидеть произведения из собрания Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. Выставка под названием "Загадки нидерландской живописи XVII века. Зримый образ и скрытый смысл. Аллегории и эмблематика" пробудет в нашем городе до 12 марта следующего года.

- Для Ярославля хотелось сделать не просто набор картин, а что-то более оригинальное. Была выбрана концепция – загадки старых картин. Ярославль – необычайно подходящее место, где можно говорить об эмблематизме мышления художников XVII века. Эти художники – современники тех, кто расписывал ярославские храмы, – рассказал на открытии куратор выставки Вадим Садков.

В коллекции работы известных фламандцев, в том числе учеников Рембрандта - Фердинанда Бола и Николаса Маса.